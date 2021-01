Fiorentina-Inter, cambio all’ultimo per Conte: Sensi non ce la fa, al suo posto ecco Vidal

Nella formazione di oggi scelta da Antonio Conte per sfidare la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia c’è una sorpresa dell’ultimo minuto: stando a quanto riportato dalla formazione nerazzurra infatti a centrocampo non ci sarà Stefano Sensi – indicato in un primo momento come titolare dallo stesso club meneghino – ma al suo posto ecco Arturo Vidal. Sono attesi aggiornamenti circa questa decisione del tecnico interista.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi