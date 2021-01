Mercato – Gomez sogno proibito di un mercato last minute? Ecco l’idea di Marotta per portare il Papu all’Inter

Un sogno proibito? Forse sì, forse no. Il nome di Alejandro Gomez continua a tenere banco all’interno delle dinamiche del calciomercato, come normale che sia, data la sua situazione con l’Atalanta. Il Papu piace ed anche molto all’Inter di Antonio Conte ma le difficoltà sul mercato sono tangibili e coinvolgono non solo la formazione nerazzurra. Ecco che allora – stando a quanto raccolto e riportato da Tuttomercatoweb – in sede interista si sta facendo larga una idea: aspettare l’evolversi della situazione e, qualora ce ne fosse la possibilità, provare a strappare l’argentino all’Atalanta con la formula del prestito secco per sei mesi. Una vera e propria mossa last minute che regalerebbe però a Conte un uomo in più per tentare di fare il meglio possibile in questa stagione.

Sul giocatore ci sono però anche altre diverse società, attente a cogliere al momento giusto la palla al balzo. In particolare ci sarebbero da sfidare il Milan, il Napoli e la Fiorentina, tutte squadre in cui l’esperienza e la qualità del Papu potrebbero fare la differenza.

