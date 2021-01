Fiorentina-Inter, Barella (InterTV): “Vogliamo arrivare in fondo. Sarà una partita difficile”

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della partita tra Fiorentina e Inter di Coppa Italia. Il centrocampista si è focalizzato sull’importanza della Coppa Italia e l’importanza di vincere. Di seguito le sue parole.

ARRIVARE IN FONDO – “C’è la Coppa in palio, è normale che vogliamo arrivare fino in fondo e provare a vincer che è la cosa più importante. La Fiorentina è una squadra forte che sta ritrovando la forma giusta. Giocare in casa loro è sempre difficile. Oggi sarà una partita difficile e tosta, cercheremo di portarla a casa come facciamo ad ogni partita. Lo stimolo più importante è vincere oggi. Non guardiamo quello che c’è dopo. Oggi è importante per il nostro cammino e cercheremo di fare il meglio“.

