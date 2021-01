Fiorentina-Inter, le formazioni UFFICIALI: ampio turnover di Conte, Eriksen in regia

Fiorentina e Inter si contengono il quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono reduci dal pareggio in campionato con la Roma e non vogliono abbandonare un’altra competizione dopo l’uscita dalla Champions League. I viola sono reduci dalla vittoria contro il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A. Di segui le formazioni ufficiali.

Antonio Conte opta per l’ampio turnover: la grande novità è Eriksen in regia. In avanti Sanchez e Lautaro Martinez.

FIORENTINA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-4-2-1):1 Terracciano; 2 Martinez Quarta, 4 Milenkovic, 22 Caceres; 89 Igor, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 3 Biraghi; 92 Eysseric, 8 Castrovilli; 11 Kouame.

A disposizione: 33 Brancolini, 69 Dragowski, 8 Duncan, 9 Vlahovic, 20 Pezzella, 23 Venuti, 27 Barreca, 28 Montiel, 29 Krastev, 32 Dalle Mura, 77 Callejon.

Allenatore: Cesare Prandelli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 15 Young, 5 Gagliardini, 24 Eriksen, 22 Vidal, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 6 de Vrij, 9 Lukaku, 23 Barella, 77 Brozovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

