Barcellona, Laporta boom: “Abbiamo avuto un’offerta dell’Inter per Messi. La cifra? Superiore alla clausola!”

L’interesse costante ed il corteggiamento da parte dell’Inter nei confronti di Leo Messi si è trascinato per anni, arrivando fino a fantomatici ultimi tentativi nel corso degli scorsi mesi. Che il club nerazzurro volesse prima o poi portare la Pulce a Milano non è un mistero, ma a fugare ogni dubbio è arrivata ora anche la conferma di Joan Laporta, ex presidente del Barcellona. Intervistato nel corso del programma El Larguero su Cadena Ser, l’ex patron ha rivelato di aver ricevuto un’importante offerta di mercato per Messi da parte dell’Inter.

“Negli scorsi anni c’è stata un’offerta dall’Inter per Messi. La cifra? Vi posso dire che un altro presidente avrebbe vacillato. Loro erano intenzionati a pagare la cifra della clausola, risposi di no e capirono che ero molto fermo sulla mia posizione. Provarono anche ad alzare ulteriormente l’offerta per spingermi ad accettare”, ha dichiarato.

