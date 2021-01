GdS – Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: “sorpresa” Handanovic. Eriksen confermato in regia

Battere la Fiorentina per strappare i pass dei quarti di finale di Coppa Italia e sfidare il Milan, per tornare alla vittoria e per prepararsi al meglio in vista del big match di domenica contro la Juventus E’ questa la missione dell’Inter di Antonio Conte, impegnata questo pomeriggio al Franchi contro la squadra di Prandelli.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro stravolgerà la squadra ma non in porta. Tra i pali infatti dovrebbe esserci ancora capitan Handanovic e non Radu, come filtrato nelle scorse ore.

In difesa ci sarà solo Skriniar, a riposo de Vrij e Bastoni: al loro posto rispettivamente Ranocchia e Kolarov. La curiosità sarà tutta per Eriksen, schierato in cabina di regia al posto di Brozovic: Sensi e Gagliardini ai suoi lati, panchina per Vidal. Sulle fasce Young e Perisic, in attacco a fare coppia con Lautaro ci sarà Sanchez. Hakimi e Lukaku partiranno dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic; Quarta, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Sanchez.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<