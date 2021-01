Mercato – Nuova avventura in Serie B per Esposito. A spuntarla è il Venezia: i dettagli dell’affare

Nuova avventura in vista per Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il canterano nerazzurro si trasferirà in prestito al Venezia in questa finestra invernale di calciomercato.

La trattativa tra Inter e Venezia è in fase avanzata e si chiuderà dopo il ritorno a Milano di Esposito, attualmente in prestito alla SPAL. A Ferrara le cose infatti non sono andate come ci si aspettava, il baby talento ha perso posizioni nelle gerarchie del reparto offensivo, collezionando ben 5 panchine consecutive.

L’Inter e l’entourage del giocatore hanno deciso così di trovare una nuova sistemazione per trovare più continuità e dare ad Esposito la possibilità di crescere e mettersi in mostra in un palcoscenico importante come la Serie B.

