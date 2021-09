Fiorentina-Inter, i convocati di Inzaghi: out Correa e Vidal, c’è il giovane Sangalli

Novità Mattia Sangalli a centrocampo

É la vigilia di Fiorentina-Inter, gara valevole per la quinta giornata di campionato Serie A. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo la roboante vittoria per 6-1 contro il Bologna ma non ci saranno né Correa (trauma contusivo al bacino) né Vidal (affaticamento muscolare). Inzaghi ricorre ai ripari quindi, convocando il giovane classe 2002 Mattia Sangalli a centrocampo. Di seguito la lista convocati completa: