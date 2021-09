Scudetto, il CIES dice Inter: il pronostico per la stagione 2021/2022

Nerazzurri ancora favoriti

Per l'istituto, i parametri base e fondamentali per una proiezione accurata sono l'esperienza dei giocatori, gli investimenti sui trasferimenti per rinforzare la squadra e le prestazioni effettive del club nell'ultimo anno solare. Per il CIES la Serie A ha trovato un nuovo padrone ed è proprio l'Inter che, dopo lo Scudetto della passata stagione, riuscirà alla fine a trionfare anche in questa, mentre la Juve di Allegri continuerà a faticare parecchio. Ecco la classifica completa: