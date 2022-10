Correa, altra bocciatura pesante: “Come un’auto ferma al casello”

L'attaccante argentino non ha sfruttato la grande chance dal primo minuto

Antonio Siragusano

Ancora una prova opaca quella collezionata ieri sera dal Tucu Correa contro la Fiorentina. Il centravanti argentino, schierato dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez, non è riuscito ad incidere nonostante i tanti spazi a disposizione lasciati dalla retroguardia viola. Se nella prima frazione, come spiegato anche da Simone Inzaghi nel post-partita, alcuni suoi movimenti si sono incastrati bene con le dinamiche del gioco nerazzurro, il calo della ripresa ha costretto il tecnico a far entrare al suo posto un Dzeko sicuramente più ispirato e pericoloso.

Il giorno dopo Fiorentina-Inter, la prestazione del Tucu Correa ha diviso i giudizi dei principali quotidiani sportivi in Italia. Se La Gazzetta dello Sport ha assegnato all'argentino la stessa valutazione insufficiente della nostra redazione penalizzando la scomparsa dell'attaccante nel secondo tempo, Tuttosport ha invece premiato un paio di movimenti interessanti messi a segno dall'ex Lazio nella prima frazione 'salvando' la sua partita. Questi i principali voti e giudizi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 - Un’auto ferma al casello: lo spazio per passare c’è, ma lui non lo trova mai e finisce per incastrarsi. E quando lancia Kouame nell’area sbagliata, Inzaghi non ne può più e lo cambia.

TUTTOSPORT 6 - Protagonista sui primi due gol: in occasione del primo fa velo liberando Barella, sul secondo porta via Milenkovic regalando a Lautaro l’uno contro uno. Esce dopo un brutto pallone perso.

PASSIONE INTER 5 - Parte anche bene, muovendosi tanto e propiziando, in un certo senso, il primo gol di Lautaro. Poi si scioglie come neve al sole. Nella ripresa, in particolare, sparisce quasi del tutto dal campo.