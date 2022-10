Commisso attacca l’Inter con un comunicato: “Mi aspetto della scuse da Zhang”

Non si placano le polemiche scaturite da Fiorentina-Inter il giorno dopo del match. Il club viola, infatti, ha diffuso un comunicato nel quale sono state smentite alcune voci circolate nel post-partita di ieri in merito ad un presunto episodio avvenuto nei pressi degli spogliatoi. La società toscana, nella figura del presidente Rocco Commisso, ha difatti invitato il club nerazzurro a prendere una posizione ufficiale per chiarire quanto avvenuto al termine dell'incontro. Voci non confermate, ad esempio, avevano riferito di momenti di tensione tra l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e il dg viola Joe Barone.