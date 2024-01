Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara dell’Artemio Franchi, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Il primo tempo dopo l’1-0 abbiamo avuto tante occasioni e nel secondo tempo tante ripartenze, dove di solito mettiamo maggiore qualità. Però non posso dire niente a questi ragazzi, se non fargli un grande plauso e chiedere di continuare così. Tutte le partite sono difficili, specie a Firenze contro la Fiorentina”.

“Ho pensato solo alla partita di oggi. Noi ragioniamo in questo modo: si guarda alla partita più vicina, giorno dopo giorno. Venivamo da due partite intense e i ragazzi hanno dato tanto. Gli ho dato due giorni di riposo perché se lo meritano ed è dal 13 luglio che spingono tanto”.

“Asllani è stato bravissimo, ma non avevo nessun dubbio. Io avevo dei dubbi solo sul fatto se avesse disponibilità a stare un altro anno dietro a Calhanoglu. Però è dentro il gruppo al 100% e si allena sempre bene. Avere un ragazzo come lui è una fortuna per un allenatore. Sono contento per l’assist e ha tenuto bene 95′ nonostante non li facesse da tanto”.

“Non ho rivisto gli episodi. Gli episodi sono lì per essere giudicati e visti. Hanno impiegato tanto tempo per valutarli ed è giusto accettare ciò che decidono. Ci sono tante persone più l’arbitro, che ha arbitrato molto bene”.

“La partita di domenica è tra due squadre che stanno avendo un cammino impressionante. Cercheremo di prepararla al meglio contro una squadra che sta facendo lo stesso nostro percorso. All’andata non fu spettacolare e ora giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi. Oggi abbiamo sofferto insieme a loro nel secondo tempo. Ci hanno spinto fino alla fine”.

“Noi permalosi? Parlo personalmente, nessun fastidio. Non penso ci sia stata maleducazione. Il mio unico era la Fiorentina e da martedì penserò alla Juventus”.

“Maglia arancione per Sinner? La mettiamo spesso in trasferta. Ne approfitto per fargli i complimenti perché è un esempio per tutti i giovani”.