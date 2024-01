Italiano POLEMICO sul gol di Lautaro: “Io i blocchi non li alleno…”

Parole polemiche di Vincenzo Italiano al termine di Fiorentina-Inter, gara persa dalla sua squadra per un gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. Il tecnico ha espresso molti dubbi ai microfoni di DAZN, sul contatto con Parisi.

Queste le sue parole sull’episodio del gol:

“Se c’era un blocco su Parisi forse era da fischiare. Io i blocchi non li alleno più perché mi hanno detto che non si possono fare. Perdere per questo fa male”.