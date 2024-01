Verso Fiorentina-Inter: Inzaghi RISCRIVE il centrocampo

Tanto lavoro da fare per Inzaghi in vista di Fiorentina-Inter, gara valida per la 22a giornata del campionato di Serie A, che metterà i nerazzurri di fronte a una trasferta molto complicata. Non solo per l’avversario, ma anche a causa di alcune defezioni importanti.

In particolare a centrocampo, il tecnico nerazzurro dovrà trovare una soluzione per rimediare alle assenze per squalifica di Barella e Calhanoglu. In questo senso, come riporta La Gazzetta dello Sport, non sembrano esserci troppi dubbi per Inzaghi, che punterà sui sostituti naturali dei due titolari, ovvero Frattesi e Asllani.

L’opinione di Passione Inter

Si è discusso molto della qualità delle riserve dell’Inter e, di certo, quella di domenica sarà una grande occasione per Frattesi e Asllani di dimostrare tutto il loro valore. Una buona prestazione potrebbe anche portare il tecnico a rivedere le proprie gerarchie in vista dei tanti impegni delle prossime settimane.