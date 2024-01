Ecco perché c’è ancora bisogno di TEMPO per il rinnovo di Lautaro

Lautaro Martinez è il simbolo dell’Inter attuale. Il suo prolungamento di contratto è atteso da tutto l’ambiente nerazzurro e non sembrano esserci particolari difficoltà per arrivare al rinnovo. Eppure, ci sarà bisogno ancora di un po’ di tempo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non dovrebbe mancare troppo all’annuncio, ma per il rinnovo del capitano nerazzurro bisognerà probabilmente aspettare la fine di questa sessione di mercato, nonostante la trattativa vada avanti da parecchio tempo.

Il motivo principale è proprio la natura del contratto stesso, la cui articolazione è abbastanza complicata. Tuttavia, non ci sono troppi dubbi sulla cifra principale, quella dell’ingaggio: 8 milioni di euro a stagione, fino al 2028, quando festeggerà il decennale del suo arrivo all’Inter.