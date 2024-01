Inter, c’era l’IDEA per l’attacco, ma la trattativa è stata BLOCCATA

Il mercato di gennaio dell’Inter è partito forte con l’arrivo di Tajon Buchanan, senza però avere ulteriore seguito. Infatti, nonostante si sia parlato a lungo del possibile arrivo di un attaccante, principalmente al posto di Sanchez, non c’è mai stato nulla di veramente concreto in merito. Eppure, i nerazzurri un’idea concreta l’hanno avuta.

Come riportato da Tuttosport, infatti, vista la scarsa disponibilità economica si era pensato all’ipotesi a costo zero rappresentata da Valentin Carboni. Tuttavia, a opporsi è stato il Monza, che non ha voluto aprire a un rientro anticipato dal prestito. Il motivo? La crescita del giocatore proprio in questa fase della stagione, dove sta trovando sempre più maggiore continuità con Palladino.

Questa la decisione di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, che ha fatto sapere all’Inter di non volersi privare del classe 2005 fino al termine del campionato, nonostante i movimenti in attacco dei brianzoli. A non far insisere i nerazzurri, poi, potrebbe essere stata anche la volontà di Sanchez di non lasciare il club nel mercato di gennaio.

L’opinione di Passione Inter

La soluzione Carboni avrebbe sicuramente intrigato il tifo nerazzurro, ma a livello logico la soluzione di lasciarlo a Monza sembra essere la migliore. Il talento argentino ha bisogno di giocare il più possibile, facendo esperienza, lontano da pressioni eccessive. Uno scenario che all’Inter difficilmente si sarebbe potuto verificare in questi ultimi mesi di stagione.