Inzaghi vara il PIANO B di Inzaghi per sbloccare le partite

La stagione dell’Inter è stata fin qui costellata di tante vittorie e pochissimi inciampi lungo il percorso. Nonostante ciò, Inzaghi sa bene che gli ostacoli disseminati lungo il percorso sono sempre diversi e, per questo motivo, sta studiando un’alternativa tattica per riuscire a sbloccare le partite più complicate.

Una soluzione che il tecnico ha già adottato nei minuti finali della gara di Supercoppa contro il Napoli: un 4-3-1-2 a trazione offensiva che ha messo alle corde i partenopei. Merito anche, come ricorda Tuttosport dell’apporto dato da Sanchez nel ruolo di trequartista, in grado di dare un’accelerazione al pressing offensivo dei nerazzurri. Una soluzione che potrebbe rappresentare anche una rinascita del cileno, in grado di rilanciarlo dopo un ritorno abbastanza complicato fin qui.

L’opinione di Passione Inter

Sanchez è il jolly per cambiare modulo, passando dalla difesa a 3 alla difesa a 4 e dando maggiore spinta e imprevedibilità all’Inter. Una soluzione che Inzaghi sta cominciando a usare con maggiore costanza per sbloccare le gare più complesse. Non a caso si era già vista anche contro l’Hellas Verona. Da capire, allora, se il tecnico sia pronto a utilizzare questa alternativa solo in situazioni “disperate” o se il passaggio a un modulo diverso possa diventare più presente e sistemico.