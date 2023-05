Il presidente Steven Zhang ha voluto commentare il successo dell’Inter in finale di Coppa Italia, il quinto trofeo della sua gestione. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset:

QUINTO TROFEO – “Devo ringraziare i giocatori e lo staff. Tutti hanno una mentalità vincente e ora stiamo giocando tante finali e vincendo tante coppe”.

VICINO AI MORATTI – “Ovviamente siamo concentrati sulla finale di Champions e sui prossimi match. La famiglia Moratti è nel cuore degli interisti e sono molto fiero di essere dietro di loro”.

AGGETTIVO PER L’INTER – “Essere coraggiosi. In tutte le competizioni e nella vita”.

FINALE CHAMPIONS – “Come nella cultura italiana, non parliamo della finale prima del tempo. Ma ripensandoci, 7 anni fa non eravamo nemmeno in Champions League. Ora invece abbiamo giocato tante finali e vinto tante coppe, frutto di tanto lavoro collettivo”.