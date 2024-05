Fissata la data del ritiro dell’Inter: rebus tournée in Cina

Nei giorni in cui sta per nascere la nuova Inter di Oaktree, che da settimana prossima avrà un nuovo presidente oltre ad un CdA rinnovato, torna di moda anche il tema tournée.

Com’è noto, infatti, Steven Zhang nelle sue ultime settimane da presidente aveva insistito per organizzare una spedizione della squadra in Cina a fine luglio, precisamente a Chengdu. Una tournée che con il cambio di proprietà rischia di saltare, così come le amichevoli organizzate contro Atletico Madrid e Paris Saint Germain.

Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, però, il viaggio asiatico non è del tutto da escludere, visto il ricco cachet che dovrebbe fruttare per le casse del club nerazzurro. Per quanto riguarda invece la data del ritiro ad Appiano Gentile, il raduno dovrebbe essere fissato dal 10 luglio o comunque nei giorni a seguire.