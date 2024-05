E’ tutto apparecchiato dalle parti di Viale della Liberazione per la prima firma ufficiale di calciomercato sotto la nuova proprietà. Oaktree si appresta infatti a mettere il timbro su uno degli accordi più attesi negli ultimi mesi in casa Inter. E no, non stiamo ancora parlando del rinnovo di Lautaro Martinez, in questo momento in una fase di stallo ma destinato a far parlare di sé durante tutta l’estate.

Il primo contratto in dirittura d’arrivo, infatti, è quello di Simone Inzaghi. Finalmente è stato fissato il vertice con l’agente Tullio Tinti per settimana prossima, dopo il primo approccio positivo tra l’allenatore e il fondo americano che si è registrato nell’incontro dello scorso martedì. Il tecnico vincitore dell’ultimo Scudetto siglerà il prolungamento dal 2025 al giugno 2027, coma aumento sostanziale dell’ingaggio.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport, rispetto all’ultimo contratto da 5,5 milioni, rinnovato lo scorso settembre, con il nuovo accordo Inzaghi andrà a percepire ben 6,5 milioni netti a stagione bonus compresi. Cifre che faranno del piacentino l’allenatore più pagato di tutto il campionato, almeno sino al possibile approdo di Antonio Conte al Napoli che potrebbe fruttare ben 8 milioni annui nelle tasche del tecnico leccese.