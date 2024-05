Inter, i 3 colpi chiesti da Inzaghi a Oaktree (dopo Zielinski e Taremi)

In attesa del rinnovo ufficiale, in programma per settimana prossima, Simone Inzaghi ha già iniziato a disegnare la sua nuova Inter. Con il nuovo contratto al tecnico verrà garantito un ingaggio ben più alto rispetto al precedente (da 5,5 a 6,5 milioni a stagione), ma soprattutto un peso maggiore nelle scelte di mercato del club, come sempre di concerto con la dirigenza.

Nello specifico, come confermato da La Gazzetta dello Sport, sono tre le richieste principali espresse da Inzaghi in entrata. Al netto della vicenda Dumfries, la quale dipenderà dai prossimi contatti tra club ed entourage dell’olandese per la questione rinnovo, l’allenatore vorrebbe aggiungere altri tre colpi alla rosa dopo i primi due acquisti a parametro zero di Zielinski e Taremi.

Una richiesta legittima specialmente per un discorso numerico, visto che a fare le valigie saranno Audero, Cuadrado, Sensi, Klaassen e Alexis Sanchez. Per questa ragione, dal prossimo calciomercato il tecnico si aspetta almeno un nuovo vice Sommer, un’alternativa in più in difesa e una quinta punta.

Tra i pali il principale indiziato rimane Bento, portiere dell’Athletico Paranaense per il quale Ausilio e Baccin lavorano da mesi. Il principale ostacolo per l’Inter è però la valutazione da 20 milioni di euro, cifra che obbliga il club nerazzurro a valutare anche delle alternative low cost.

In difesa, nonostante la totale fiducia nei confronti di Acerbi e de Vrij, Inzaghi ricorda bene che entrambi andranno in scadenza nel giugno 2025 e si aspetta un rinforzo giovane da istruire durante la prossima stagione. Serve quindi un centrale veloce nei ripiegamenti e di prospettiva futura per non farsi trovare impreparati tra un anno.

Infine, la tanto attesa quinta punta. In una stagione ricca di appuntamenti, l’allenatore si aspetta un ricambio in più in avanti. Il discorso Gudmundsson rimane sempre legato ad un’eventuale uscita di Arnautovic, mentre per completare il reparto verranno fatte delle valutazioni sui tanti interisti in prestito (Valentin Carboni, Pio e Sebastiano Esposito, Satriano). Da non escludere, poi, un altro grande ex come Pinamonti: retrocesso in Serie B con il Sassuolo, l’attaccante potrebbe tornare in prestito.