Furia Inter con l’agente di Lautaro: “Richiesta inaccettabile”

Rischia pericolosamente di naufragare il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Le ultime richieste formulate dall’agente Alejandro Camano non sono state affatto gradite dal club nerazzurro, specie dopo l’ultimo contatto che invece era stato molto positivo lo scorso marzo a Madrid.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, negli uffici di Viale della Liberazione l’ultima richiesta per un contratto da 12 milioni di euro destinato negli anni a salire viene considerata come “inaccettabile”. Non tanto per un discorso di volontà da parte dei dirigenti, quanto di indisponibilità economica ad assecondare i desideri del capitano nerazzurro (e del suo procuratore).

L’Inter sarebbe disposta a spingersi dagli attuali 6 milioni agli 8,5 più bonus, sino a sfiorare i 10 complessivi. Allo stesso tempo, come confermato anche ieri da Beppe Marotta, da parte del club rimane la massima fiducia nei confronti dell’attaccamento alla maglia mostrato da Lautaro Martinez dal suo approdo ad Appiano Gentile e l’agente Camano viene indicato in questa fase come principale responsabile dello stallo.

Ad ogni modo, se entro l’estate un rinnovo non dovesse arrivare, l’ipotesi cessione prenderebbe quota. Questo perché l’Inter non ha alcuna intenzione di arrivare al prossimo anno senza alcun accordo per l’argentino per ritrovarsi con uno scarso potere contrattuale ad un solo anno dalla scadenza. Trovare acquirenti disposti a pagare oltre 100 milioni per Lautaro, però, non sarà allo stesso tempo impresa facile.