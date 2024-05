Chi può pagare (oltre) 100 milioni per Lautaro Martinez all’Inter

Dopo il passaggio di proprietà da Suning ad Oaktree dei giorni scorsi, in casa Inter si è riaperto il dibattito sul rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. Le parti, in seguito allo stallo degli ultimi mesi, sembrano essere ancora molto distanti a causa delle elevate richieste economiche da parte dell’argentino.

Qualora entro l’inizio della prossima stagione non dovesse arrivare una nuova intesa, nonostante la scadenza del giugno 2026 appaia ancora lontana, non è escluso che il club possa aprire ad una cessione immediata dell’attaccante. In questo preciso momento storico, però, in Europa chi potrebbe permettersi davvero un investimento da oltre 100 milioni di euro per Lautaro Martinez? Andiamo a scoprirlo nel nostro approfondimento.

Andando per esclusione, iniziamo dai club che sicuramente non busseranno alla porta dell’Inter per il suo capitano: Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. Guardiola si ritrova già in casa – oltre all’inamovibile Haaland – Julian Alvarez, difatti un doppione di Lautaro. Gli spagnoli si apprestano ad accogliere Mbappé ed Endrick e rischiano di aver un problema di overbooking lì davanti. Mentre il club bavarese con Harry Kane ha sistemato la scorsa estate la questione attaccante.

Veniamo ora a chi, con tutte le incognite del caso, potrebbe invece pensare di acquistare Lautaro Martinez. Ricordiamo che il valore del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di euro, dopo aver eliminato nel 2021 la clausola rescissoria da 111 milioni. Una cessione che, a queste cifre, farebbe tra l’altro dell’argentino l’interista più pagato di sempre, più dei 113 di Lukaku al Chelsea del 2021.

Iniziamo con i quotatissimi del Paris Saint Germain. La formazione francese, che un anno fa ha salutato Messi e Neymar, sta per perdere a parametro zero anche Kylian Mbappé. Sostituire il francese non sarà impresa facile e tra i top attaccanti in circolazione il nome di Lautaro è ovviamente in cima all’elenco. Il Psg, inoltre, più volte ha portato a termine importanti affari di mercato con l’Inter: vedi la cessione di Mauro Icardi o quella di Achraf Hakimi. Il costo, poi, non dovrebbe rappresentare un ostacolo.

In seconda fila l’Atletico Madrid, club che già ai tempi del Racing de Avellaneda era stato vicinissimo a Lautaro. In questo caso, però, tanto dipenderà da diversi fattori. Innanzitutto dalla cessione di Joao Felix, attaccante che nell’ultima stagione è stato in prestito al Barcellona e destinato a rientrare nella Capitale. Inoltre, dalla disponibilità economica degli spagnoli che in questo momento sembrano più decisi a puntare su Dovbyk del Girona, grazie anche alla clausola da 40 milioni. Considerato il forte sentimento che lega la famiglia Lautaro alla città di Madrid, per esclusione del Real, l’Atletico non può non essere quantomeno tenuto in considerazione in questa fase.

Meno probabile il Barcellona che nel 2020 era stata sul punto di pagare all’Inter la famosa clausola da 111 milioni, tramite l’inserimento di un paio di contropartite. Il club blaugrana sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia sotto l’aspetto economico e le varie operazioni in prestito dello scorso anno, tra cui Joao Felix e Cancelo, lo certificano. In avanti, poi, il titolare dovrebbe essere ancora Robert Lewandowski, legato ai catalani sino al 2026.

Passiamo, infine, al capitolo Premier League. Ad oggi il campionato inglese risulta essere il meno caldo nei confronti di Lautaro Martinez. Per lo strapotere economico dei suoi club, però, è allo stesso tempo quello più temuto.

Chi aggiungerà sicuramente un nuovo attaccante alla propria rosa è ad esempio il Chelsea, favoritissimo però da diversi mesi nella corsa a Victor Osimhen. Occhi puntati anche sul Liverpool con il cambio di allenatore, soprattutto nel caso in cui uno tra Núñez e Salah – dopo i mal di pancia dell’ultima stagione – dovesse salutare.

Nella lista dei candidati aggiungiamo anche Arsenal e Manchester United. I Gunners da anni ricercano un vero numero nove ca consegnare alle mani di Arteta e di recente sono stati accostati soprattutto a Dusan Vlahovic. I secondi, invece, rappresentano la vera variabile imprevedibile di ogni calciomercato. Dotati di enormi risorse economiche, i Red Devils – che la scorsa estate con un assegno da oltre 50 milioni hanno prelevato dall’Inter Onana – rientrano tra le società pronte ad approfittare di eventuali scossoni nella Milano nerazzurra.