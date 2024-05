Dal rinnovo di Lautaro alla presidenza dell’Inter: Marotta dice tutto

Intervenuto a margine del ‘Premio Rosa Camuna’ di questo pomeriggio a Palazzo Lombardia, Beppe Marotta ha raccontato ai giornalisti presenti le prime impressioni sul nuovo proprietario dell’Inter dopo l’incontro andato in scena ieri alla presenza di Inzaghi: “Sappiamo che Oaktree è un fondo che può dare continuità, stabilità e sostenibilità a questo club. Ma soprattutto vuole continuare nella scia di risultati importanti e da questo posso dispensare tanto ottimismo”.

Settimana prossima, in occasione dell’Assemblea dei soci, verrà nominato un nuovo presidente. Una carica, questa, che Marotta però non ricoprirà contrariamente ad alcune indiscrezioni delle scorse settimane: “Io sono nato dirigente ed è giusto che mi tenga questa carica (amministratore delegato, ndr). Quella di presidente compete ad altri”.

RINNOVO LAUTARO – “Non è una preoccupazione, queste sono negoziazioni tipiche nel mondo del calcio, soprattutto in questa fase della stagione. Partiamo da una considerazione importante, Lautaro ha grande senso di appartenenza verso questo club e questa città, questo ci faciliterà una negoziazione con il suo agente. Non c’è fretta, faremo con molta calma, oggi ci sono delle priorità aziendali e a tempo debito affronteremo queste problematiche, ma sono situazioni ordinarie”.

RINNOVO INZAGHI – “Vale lo stesso discorso di Lautaro, è un allenatore vincente ed è evidente che da parte nostra ci sia volgia di prolungare il suo contratto per metterlo nella condizione di lavorare in tranquillità. Il suo ciclo potrà andare avanti per molto tempo”.