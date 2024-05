Retroscena mercato: la mossa low cost dell’Inter che sblocca Bento

La strategia di mercato dell’Inter per la prossima estate verrà definita solo nell’incontro in programma entro pochi giorni con i vertici di Oaktree. La certezza, ad oggi, è che i nerazzurri dovranno mantenere l’equilibrio tra entrate e uscite, puntando comunque a rafforzare la rosa. Marotta e Ausilio, allora, dovranno trovare delle chiavi “creative” per agire al meglio.

In questo scenario si incasella quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, che parla di un Inter attenta a un possibile colpo a basso costo in difesa, che possa ricalcare quanto accaduto con Bisseck. I due profili indiziati sono quelli di Jaka Bijol e Oumar Solet.

Una mossa low cost che permetterebbe di preservare il tesoretto di mercato per investimenti più corposi in altri reparti. Su tutti, questa strategia potrebbe permettere di sbloccare l’affare Bento. I nerazzurri vogliono un erede di Sommer e il portiere brasiliano (valutato 20 milioni) è nel mirino da tempo.