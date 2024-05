Sabatini: “Lautaro deve ricordare che l’Inter lo sta facendo grande”

Intervenuto come ospite telefonico nell’ultima live di Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha commentato la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez. Queste le sue parole:

“Io non so che richiesta ha fatto il procuratore. Stiamo parlando di un campione. Anzi in questa storia spero che l’Inter riconoscerà ad Ausilio l’importantissimo merito di averlo preso, perché il merito è stata la sua iniziativa personale. Quando tu prendi un giocatore così, che sta facendo la storia dell’Inter, spero che si ricorderanno di Ausilio. Così come Lautaro si deve ricordare che è l’Inter che lo sta facendo grande. Vero che non esiste la riconoscenza, ma io non lo concepisco. La riconoscenza ci deve essere sempre. La fedeltà di Lautaro all’Inter è rimarchevole.