È tempo di Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Al Metropolitano i nerazzurri e i Colchoneros sono pronti a darsi battaglia dopo l’1-0 dell’andata a San Siro. Rispetto a quella gara e alle previsioni, tutti e due gli allenatori optano per qualche cambio.

Simone Inzaghi sceglie Dumfries sulla destra preferendolo al jolly Darmian, utile a partita in corso anche sulla sinistra vista l’indisponibilità di Carlos Augusto. Al centro della difesa c’è De Vrij e non Acerbi, rientrato a Bologna. Per il resto, è la formazione dei titolarissimi.

Diego Simeone recupera Griezmann che era assente proprio dalla gara d’andata e può contare su Morata da titolare, diversamente da quanto accaduto a San Siro. Sulla destra c’è Molina, con Llorente che torna a fare la mezzala vicino a De Paul e Koke: Saul in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Inter: