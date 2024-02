Tutto pronto a San Siro per il ritorno della Champions League. L’Inter affronterà l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale, in un match che sulle panchine metterà di fronte due ex compagni di squadra: Simone Inzaghi e Diego Simeone.

Per il primo dei due confronti contro i Colchoneros, il tecnico punta sui suoi titolarissimi delle ultime settimane, escluso l’infortunato Acerbi, sostituito da De Vrij al centro della difesa. Rispetto alla sfida con la Salernitana, allora, tornano i titolari.

Il Cholo, invece, dovrà fare a meno di Morata dal primo minuto, ma non sceglie Depay al fianco di Griezmann, che avrà come partner d’attacco Llorente, a segno con una doppietta nell’ultima partita di Liga contro il Las Palmas. Sulle fasce ci saranno Molina e Lino.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Atletico Madrid: