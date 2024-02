Reuters – Suning estende il prestito: Oaktree e Goldman Sachs al lavoro

L’agenzia di stampa Reuters nel pomeriggio di oggi ha annunciato che Oaktree e Goldman Sachs, in qualità di advisor per conto di Suning, stanno lavorando all’estensione del prestito concesso nel 2021 all’attuale proprietà dell’Inter ed in scadenza a maggio 2024. Prestito da 275 milioni di euro (più interessi) che, come noto, è stato garantito con un pegno sulle quote del club nerazzurro. Non ci sono molti dettagli sull’operazione che, però, secondo fonti vicine alla trattativa dovrebbe prolungare la scadenza ma con una durata inferiore rispetto ai 3 anni concessi inizialmente.