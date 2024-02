Le parole di Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport e Mediaset a pochi minuti dalla sfida di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Queste le sue parole:

SKY SPORT

PERCORSO – “Questo è un gruppo che quasi nella sua totalità è insieme da tanti anni. Ha percorso un cammino che gli ha fatto fare esperienza, la caratteristica più importante di una squadra. Oltre a essere organizzati calcisticamente grazie all’allenatore, che anche lui sta facendo un percorso di crescita. Sono tutte componenti che depongono a favore del nostro immediato futuro”.

RITARDO – “Ritardo pullman? C’è stato un ritardo in piazzale Lotto e dicono ci siano stati tafferugli, ma non lo so. Ritardo di 10 minuti però e sono normali”.

ATLETICO – “La qualità che temiamo di più dell’Atletico? La qualità di palleggio, in controtendenza all’Atletico abituati a vedere negli ultimi anni. Puntavano sulla loro fase difensiva, ma oggi sono più spigliati. Credo sarà una bella partita”.

MEDIASET

CONSAPEVOLEZZA – “L’Inter ci arriva con la consapevolezza di voler recitare un ruolo da protagonista, speriamo in un risultato importante”

ZHANG – “Posso solo dire che parlando col presidente c’è la voglia di programmazione e continuità. Zhang ha creato un modello che sta dando soddisfazioni e merita un riconoscimento per quello che ha fatto”.

CRESCITA – “Ogni club ha la sua identità. E’ stato un corso che ha portato risultato, c’è stata una risposta da parte di tutti, grande cultura del lavoro e l’esperienza. Perdere una finale di Champions ci ha dato consapevolezza ed autostima. Noi ci stiamo provando, poi ci sono gli avversari. I complimenti ci riempiono di orgoglio”.

INZAGHI – “Inzaghi nuovo Ferguson dell’Inter? Non so se avvicinarlo ad altri allenatori, dico che ci sono 10/12 anni di differenza tra queste generazioni. Il percorso di Inzaghi è stato straordinario, ha sopportato anche una fase di critiche, oggi è un allenatore che applica anche un calcio molto bello e che porta risultati. Ce lo godiamo, questo modello vorremmo continuarlo a gestire il più a lungo possibile”.

MODELLO ATLETICO – “Con l’Atletico è una bellissima società, un bel modello di calcio. Ha raggiunto risultati importanti pur non avendo una grande disponibilità. Ha creato un modello virtuoso, sono molto esperti di questo fenomeno. Devo aggiungere che ci sono diversi incroci, questo è il bello del calcio. Morata? Abbiamo certamente posto un attenzione, ma è giusto porre l’attenzione su tanti calciatori per poi prenderne uno. L’Atletico sta dimostrando di applicare un calcio moderno, con gli esterni che spingono. E’ un richiamo ad una maggiore attenzione da parte nostra”.