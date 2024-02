Episodio molto controverso nei primi minuti di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno protestato per un fallo di mano di Molina in area di rigore Colchoneros. L’episodio è stato liquidato in pochi secondi dall’arbitro Kovacs e dalla sala VAR, nonostante l’irregolarità dell’esterno argentino sembri evidente.

