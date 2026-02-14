14 Febbraio 2026
Inter-Juventus, formazioni UFFICIALI: la scelta su Calhanoglu
Le scelte definitive di Chivu e Spalletti
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, venticinquesima giornata di Serie A:
14 Febbraio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 8 – Sucic 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Çalhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Dumfries
diffidati
Barella, Calhanoglu
Juventus 4-3-3
Formazione16 – Di Gregorio 15 – Kalulu 3 – Bremer 6 – Kelly 27 – Cambiaso 22 – McKennie 5 – Locatelli 21 – Miretti 7 – Conceicao 30 – David 10 – Yildiz Luciano Spalletti
Panchina
1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Holm, 4 Gatti, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 13 Boga, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 32 Cabal.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Vlahovic, Milik
diffidati
Locatelli, McKennie
Arbitro: Federico La Penna
Assistenti: Meli – Alassio
Quarto Uomo: Doveri
Var: Chiffi AVar: Abisso