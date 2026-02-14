Marotta: “Consapevoli di essere primi. Spalletti? C’è stima”

Queste le parole pronunciate dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta nel pre-partita di Dazn a pochi istanti dal Derby d’Italia contro la Juventus:

PRIMATO – “Siamo consapevoli di essere primi, ma conta la prestazione che riusciamo ad offrire. Abbiamo un ruolino di marcia fatto di vittorie convincenti come prestazioni, questa è uno scontro diretto ma dobbiamo viverlo per dare conferma di quanto di buono abbiamo fatto”.

SCONTRI DIRETTI – “Non c’è alcun tarlo, le sconfitte negli scontri diretti sono frutto di casualità ed episodi. Le prestazioni erano convincenti e dobbiamo partire da questo ragionamento, non siamo stati messi sotto da nessuno”.

JUVENTUS E SPALLETTI – “Il mondo dello sport è bello perché al di là della rivalità sul campo quasi sempre si è amici. Affronto le mie ex squadre con grande riconoscenza perché mi hanno aiutato a crescere. Non posso dimenticare la Juventus, così come ho grande stima di Spalletti, tra i migliori allenatori in circolazione. Rispetto e stima ci sono sempre”.