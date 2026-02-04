4 Febbraio 2026
Inter-Torino, formazioni UFFICIALI: Cocchi e Kamate all’esordio!
Le scelte definitive di Chivu e Baroni
Tutto pronto per la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter-Torino. Le due formazioni questa sera si affronteranno all’U-Power Stadium, impianto scelto dai nerazzurri per questa partita ‘casalinga’ a causa dell’indisponibilità di San Siro a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Torino, quarti di finale di Coppa Italia:
4 Febbraio 2026 – 21:00
U-Power Stadium, Monza
Inter 3-5-2
Formazione13 – Josep Martinez 6 – De Vrij 15 – Acerbi 30 – Carlos Augusto 41 – Kamate 16 – Frattesi 22 – Mkhitaryan 27 – Diouf 43 – Cocchi 14 – Bonny 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 31 Bisseck, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 94 Esposito, 95 Bastoni.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Sommer, Akanji, Dimarco, Zielinski, Barella, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Torino 3-5-2
Formazione1 – Paleari 61 – Tameze 35 – Marianucci 23 – Coco 16 – Pedersen 14 – Anjorin 4 – Prati 10 – Vlasic 33 – Obrador 17 – Kulenovic 92- Njie Marco Baroni
Panchina
81 Israel, 99 Siviero, 6 Ilkhan, 13 Maripan, 20 Lazaro, 25 Nkounkou, 77 Ebosse, 83 Perciun, 91 Zapata.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Gineitis, Aboukhlal, Ismajli, Simeone, Ilic, Schuurs e Savva
diffidati
Aboukhlal, Lazaro
Arbitro: Matteo Marchetti
Assistenti: Mondin – Ceolin
Quarto Uomo: Bonacina
Var: La Penna AVar: Giua