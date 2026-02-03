3 Febbraio 2026
Probabili formazioni Inter-Torino: torna Diouf dal 1′
Le possibili scelte di Chivu e Baroni
Dopo aver superato brillantemente gli ottavi di finale lo scorso dicembre contro il Venezia, l’Inter affronterà il Torino nella sfida dei quarti di Coppa Italia. Per quanto riguarda le possibili scelte di Cristian Chivu, è atteso un mini-turnover con il ritorno in campo di Josep Martinez tra i pali e quello di Andy Diouf sulla corsia di destra.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Torino:
4 Febbraio 2026 – 21:00
U-Power Stadium, Monza
Inter 3-5-2
Formazione13 – Josep Martinez 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 17 – Diouf 8 – Sucic 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 14 – Bonny Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 12 Di Gennaro, 25 Akanji, 35 Darmian, 6 De Vrij, 43 Cocchi, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 10 Lautaro, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Barella, Dumfries, Carlos Augusto, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Torino 3-5-2
Formazione81 – Israel 61 – Tameze 35 – Marianucci 23 – Coco 16 – Pedersen 4 – Prati 6 – Ilkhan 10 – Vlasic 33 – Obrador 92 – Njie 19 – Adams Marco Baroni
Panchina
1 Paleari, 99 Siviero, 13 Maripan, 22 Casadei, 14 Anjorin, 17 Kulenovic, 21 Dembele, 20 Lazaro, 83 Perciun, 84 Gabellini, 91 Zapata.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Aboukhlal, Biraghi, Gineitis, Ilic, Ismajli, Masina, Nkounkou, Savva, Sazonov, Schuurs, Simeone
diffidati
Nessuno
Arbitro: Matteo Marchetti
Assistenti: Mondin – Ceolin
Quarto Uomo: Bonacina
Var: La Penna AVar: Giua