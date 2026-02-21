21 Febbraio 2026
Lecce-Inter, formazioni UFFICIALI: Frattesi dal 1′!
Le scelte di Chivu e Di Francesco
Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, ventiseiesima giornata di Serie A:
21 Febbraio 2026 – 18:00
Via del mare
Lecce 4-2-3-1
Formazione30 – Falcone 17 – Veiga 4 – Gaspar 44 – Tiago Gabriel 25 – Gallo 29 – Coulibaly 20 – Ramadani 50 – Pierotti 16 – Gandelman 23 – Sottil 99 – Cheddira Eusebio Di Francesco
Panchina
1 Fruchtl, 32 Samooja, 13 Perez, 5 Siebert, 18 Jean, 3 Ndaba, 8 Fofana, 14 Helgason, 79 Ngom, 6 Sala, 36 Marchwinski, 11 Ndri, 9 Stulic, 19 Banda
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Berisha, Camarda
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 6 – De Vrij 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 16 – Frattesi 7 – Zielinski 8 – Sucic 32 – Dimarco 94 – Esposito 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 14 Bonny
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Barella, Calhanoglu
indisponibili
Dumfries, Lautaro Martinez
diffidati
Bastoni
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi-Dei Giudici
Quarto Uomo: Dionisi
Var: VAR: Paterna AVAR: Aureliano