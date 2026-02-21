Le pagelle LIVE di Lecce-Inter, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A

SOMMER 6 – sempre reattivo quando chiamato in causa.

BISSECK 6 – attento in fase difensiva e supporta anche la manovra offensiva.

DE VRIJ 6 – Preciso e puntuale ma poco sollecitato, gioca col peso dell’ammonizione dal nono minuto. DAL 59′ AKANJI 7 – Sigla il gol dello 0-2 con un’incornata decisiva.

BASTONI 6- – mantiene alta la concentrazione nonostante la valanga di fischi da parte del pubblico salentino. Si prende l’ammonizione prima di essere sostituito, salterà il Genoa. DALL 88′ CARLOS AUGUSTO (SV)

LUIS HENRIQUE 6- – propositivo, spinge con continuità e va vicino al gol dello 0-1. Sparisce nel secondo tempo e infatti Chivu lo sostituisce. DAL 69′ DIOUF 6 – È lui a procurarsi i due corner da cui scaturiscono i due gol: entra bene e propositivo come tutte le volte in cui è chiamato in causa in queste situazioni di partita.

FRATTESI 5.5 – più attento in fase difensiva; quando si sgancia sa fare male, ma spreca una buona occasione. Nel secondo tempo volitivo ma confusionario.

ZIELINSKI 6 – Ordinato, senza particolari guizzi. Unica fiammata agli sgoccioli del primo tempo, ma calcia alto.

SUCIC 5.5 – Un po’ in difficoltà nonostante la propositività, poco brillante e leggero in fase difensiva. DAL 59′ MKHITARYAN 7 – Sblocca la gara con un gol pesantissimo.

DIMARCO 7 – nel primo tempo viene poco servito sulla sua fascia, risultando meno incisivo del solito. All’inizio del secondo tempo realizza una rete annullata per fuorigioco, poi sfiora il 0-2 con doppio tentativo. Serve il pallone che porta al gol di Mkhitaryan e confeziona l’assist per il raddoppio di Akanji con la solita pennellata di precisione. Sempre determinante e mancino devastante.

ESPOSITO 6 – il più pericoloso nella prima mezz’ora, sempre nel vivo dell’azione. Ostacolato anche da un sempre attento Falcone. Meno occasioni nel secondo tempo.

THURAM 5.5 – avvio in sordina, poi cresce con il passare dei minuti e sembra entrare progressivamente in partita; nel secondo tempo però cala, risultando poco incisivo. Ancora lontano dalla sua forma migliore. DAL 69′ BONNY 6 – Dinamico ma senza creare pericoli.