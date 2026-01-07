7 Gennaio 2026
Parma-Inter, formazioni UFFICIALI: Chivu ne cambia 4
Le scelte di Cuesta e Chivu
Nel primo turno infrasettimanale del 2026 che difatti chiude il girone di andata, l‘Inter fa visita al Parma allo stadio Tardini. Partita speciale soprattutto per Cristian Chivu che torna per la prima volta da ex dopo l’esperienza in panchina nel finale della scorsa stagione. Sentimenti contrastanti e voglia di vincere per il tecnico rumeno che vuole blindare il primo posto in classifica.
Queste le formazioni ufficiali di Parma-Inter, diciannovesima giornata di Serie A:
7 Gennaio 2026 – 20:45
Tardini, Parma
Parma 4-3-2-1
Formazione40 – Corvi 27 – Britschgi 15 – Delprato 39 – Circati 14 – Valeri 32 – Bernabé 16 – Keita 22 – Sorensen 17 – Ondrejka 21 – Oristanio 9 – Pellegrino Carlos Cuesta
Panchina
13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Frigan, Suzuki, Ndiaye, Benedyczak
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 30 – Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Darmian, Frattesi
diffidati
Nessuno
Arbitro: Colombo
Assistenti: Vecchi – Palermo
Quarto Uomo: Perenzoni
Var: La Penna AVar: Camplone