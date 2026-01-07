Chivu: “A Parma mesi intensi. Napoli? Non ci pensiamo”

Intervenuto nel pre-partita del Tardini ai microfoni di Dazn, Cristian Chivu ha commentato con un pizzico di emozione il suo ritorno da ex questa sera per Parma-Inter. Queste le sue parole: “Ritorno a Parma? Sono stati tre mesi belli e intensi con il raggiungimento dell’obiettivo. Questa città e questo club meritavano di rimanere in questa categoria”.

TURNOVER – “Tutti devono essere coinvolti, tutti devono far vedere le loro qualità. Non dimentichiamoci che abbiamo avuto solo 2 giorni per preparare la gara e quindi siamo obbligati a fare turnover, ma in realtà anche perché tutti si meritano di giocare”.

LA PARTITA – “Contro il Parma sarà intensa. Noi non cambiamo mentalità, sarà una partita fatta di duelli e di letture fatte bene. Bisogna essere bravi ad andare con convinzione e coraggio a fare i duelli di cui parlavo”.

VERSO IL NAPOLI – “Testa al Napoli? Giochiamo tra poco e dobbiamo pensare per forza a questa partita. Quando inizi a pianificare la prendi dove non vuoi prenderla (ride, ndr)”.