Dove vedere Parma-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Parma-Inter, 19^ giornata Serie A

Partita ricca di emozioni per Cristian Chivu che affronta la sua ex squadra per la prima volta da avversario dopo la breve esperienza in panchina nel finale della passata stagione. Mercoledì 7 gennaio al Tardini alle 20.45 si gioca Parma-Inter, gara che sancisce la fine del girone di andata di Serie A, nonostante il match ancora da recuperare per i nerazzurri contro il Lecce.

Parma-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Parma-Inter verrà trasmessa mercoledì 7 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Parma-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Parma-Inter in diretta insieme a voi!