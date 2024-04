Tutto pronto al Bluenergy Stadium per l’ultima gara della 31a giornata di Serie A. L’Inter affronta l’Udinese, per proseguire il percorso di avvicinamento al prossimo Scudetto, contro un avversario a caccia di punti per assicurarsi la salvezza.

Inzaghi non rinuncia ai suoi titolari, anche se deve fare a meno dell’infortunato Bastoni. Al suo posto Carlos Augusto. Novità anche sulla fascia destra, con Dumfries che questa volta vince il ballottaggio con Darmian. In attacco confermatissima la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Cioffi con una formazione quasi speculare, con Pereyra insieme a Thauvin davanti, vista l’assenza di Lucca. A centrocampo c’è Samardzic, l’acquisto mancato dei nerazzurri nella scorsa estate.

Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Inter: