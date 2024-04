VIDEO – Satriano segna e il Brest sogna: l’Inter crede nel riscatto

Prosegue il momento magico di Martin Satriano e del suo Brest. Grandissima rivelazione del campionato francese, la squadra in cui milita l’attaccante in prestito dall’Inter si trova al secondo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sul quarto posto occupato dal Lille.

Entrare fra le prime tre del campionato per ottenere automaticamente l’accesso alla prossima Champions League, è diventato per forza di cose un obiettivo concreto e prioritario nella stagione del Brest. E nel momento di massima pressione, ecco che l’attaccante uruguaiano ha iniziato a segnare gol pesanti.

Ieri, ad esempio, Satriano è andato in gol nella vittoria per 4-3 sul Metz con un perfetto colpo di testa su calcio d’angolo. La seconda marcatura dell’attaccante di proprietà dell’Inter negli ultimi tre incontri, dopo quella decisiva realizzata nello scontro diretto finito per 1-1 contro il Lille.

L’Inter, che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito secco ai francesi, ha buoni motivi per credere che il Brest possa considerare il riscatto a fine stagione. Il club nerazzurro punta ad incassare un tesoretto da circa 10 milioni.

Questa la rete siglata da Satriano: