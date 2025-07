Frattesi sempre più centrale per Chivu: QUESTO il suo futuro

Dopo mesi passati a sentire continue voci di mercato legate ad un presunto futuro lontano dall’Inter per Davide Frattesi, adesso arrivano invece una sere di conferme molto forti su quello che sarà il destino del centrocampista romano. Il nuovo allenatore Cristian Chivu apprezza molto le qualità del numero 16 e lo vuole tenere.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport va oltre e ribadisce questo tema sbilanciandosi anche sulle sue possibilità di rinnovo di contratto. Frattesi ad oggi percepisce 2,8 milioni di euro a stagione e si sta discutendo di un prolungamento fino al 2029 che lo porterebbe a guadagnare 3,8 milioni, entrando nella top-10 dei più pagati in rosa.

Con questo rinnovo, che potrebbe arrivare tra agosto e settembre, l’Inter vuole mettere la parola fine sulle voci riguardo al futuro di Frattesi. Chivu ci punterà molto in campo ed è stato infatti il primo ad andarlo a trovare dopo la sua recente operazione: per l’ex Sassuolo sarà quindi la stagione della definitiva consacrazione in nerazzurro.