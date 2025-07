Pedullà rivela il VERO costo di Leoni all’Inter

E’ ormai nota la volontà dell’Inter di puntare forte in difesa su Giovanni Leoni del Parma. Il classe 2006 è il primo obiettivo per Cristian Chivu che lo ha già allenato nel corso della sua breve esperienza sulla panchina della formazione emiliana.

Un calciatore che l’Inter aveva seguito a lungo anche nella stagione precedente in Serie B e che nel corso dell’ultima annata ha confermato tutte le sue qualità difensive. Per strapparlo al Parma, però, servirà una cifra importante, anche in virtù della concorrenza del Milan sul ragazzo. In alternativa, rimane valido in casa Inter anche il nome di Koni De Winter del Genoa.

Queste le ultime di mercato secondo Alfredo Pedullà: “Servono 30 milioni, io penso che si parta da quella base. Un mese fa avrei detto anche 23-35 più bonus, ora si parte da quella base di 30 milioni. Ci può essere qualche calciatore dell’Inter di gradimento al Parma? Penso di sì. Il piano A è Leoni, il piano B è De Winter, dipende dalla cassa che l’Inter farà sulle uscite. Entrambi all’Inter contemporaneamente non credo, a meno che non esca qualcuno. Ma al momento non sono programmate uscite da big”.