Vertice di mercato Inter-Sassuolo: c’è la doppia operazione

Nella sede di viale della Liberazione, si è svolto nelle scorse ore un vertice di mercato tra Inter e Sassuolo con il presidente nerazzurro Beppe Marotta e l’AD neroverde Giovanni Carnevali come protagonisti. Si è ovviamente trattato di quei giocatori che possono far comodo ad una delle due società e sono emersi due nomi.

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, il Sassuolo sarebbe infatti interessato a due calciatori dell’Inter. Il primo è Sebastiano Esposito, attaccante in uscita dalla squadra di Chivu anche per via di un contratto in scadenza: su di lui ci sono tanti club sia italiani (Cagliari) che stranieri e ora pure i neroverdi neopromossi in Serie A.

Il secondo calciatore nel mirino del Sassuolo sarebbe invece Aleksandar Stankovic. In questo caso l’Inter è al centro di una lunga trattativa con il Bruges per il talentuoso centrocampista classe 2005 ma non si è ancora chiuso l’affare per un problema di valutazioni differenti e così l’AD Carnevali prova ad inserirsi.