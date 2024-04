Inter, senti Gudmundsson: l’annuncio sul futuro

Principale obiettivo di mercato dell’Inter, Albert Gudmundsson anche nell’ultima giornata di Serie A è andato a segno con un gol decisivo contro il Verona. L’attaccante islandese con ogni probabilità lascerà il Genoa la prossima estate, dietro la corte non solo dei nerazzurri ma anche di diversi club esteri.

Per quanto riguarda la valutazione, si parte da una base di 30 milioni di euro. L’Inter, che vorrebbe ricavare il bottino da investire per il centravanti dalle cessioni dei propri esuberi, starebbe anche pensando di abbassare la parte cash tramite l’inserimento di una o più contropartite tecniche.

Nel frattempo, lo stesso Gudmundsson ha commentato l’interesse di mercato dei nerazzurri ai microfoni di Dazn: “Il mio futuro e le voci sull’Inter? Non mi sono fatto condizionare dalle voci di mercato e voglio continuare a fare bene qui al Genoa. Ma non è facile rimanere concentrati, alla fine della stagione vediamo. Mi piacerebbe rimanere a Genova? Non lo so, vediamo alla fine della stagione”.