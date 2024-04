Per creare giochi moderni, è necessario un insieme di software, strumenti e servizi diversi. La scelta di un motore di gioco è una delle fasi più cruciali di questo complesso processo. I motori di gioco sono piattaforme di sviluppo avanzate che facilitano il processo di sviluppo e aiutano a ridurre i costi.

In questo post esploreremo il concetto di motori di gioco, cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori da utilizzare per lo sviluppo di giochi nel 2024.

Ecco il riassunto dell’articolo:

I motori di gioco sono dotati di strumenti e risorse che facilitano il processo di sviluppo dei giochi.

Le caratteristiche principali di un motore di gioco includono un livello per definire le regole e le meccaniche del gioco, un motore di rendering e un motore fisico.

Per sviluppare un gioco per dispositivi mobili, è necessario proporre un’idea o un concetto di gioco, effettuare ricerche di mercato per determinare la fattibilità, progettare un prototipo e infine costruire il gioco stesso.

Nella scelta del motore di gioco giusto per lo sviluppo mobile, occorre considerare fattori come la compatibilità con le piattaforme iOS e Android, la facilità d’uso, la capacità grafica e il budget.

I migliori motori di gioco sul mercato sono dotati di solide funzioni per l’integrazione multipiattaforma, che semplificano ulteriormente lo sviluppo del gioco.

Gli sviluppatori di giochi possono guadagnare con le app offrendo un piano freemium con pacchetti a pagamento, pubblicità nel gioco, abbonamenti o acquisti in-app.

Che cos’è un motore di gioco mobile?

Un motore di gioco mobile è una piattaforma di sviluppo software progettata specificamente per la creazione di videogiochi per dispositivi mobili. I motori di gioco per dispositivi mobili sono dotati di strumenti e risorse che aiutano a semplificare il processo di sviluppo. Invece di codificare tutto da zero, gli sviluppatori possono semplicemente collegarsi a questi strumenti per creare il gioco.

Prima dell’invenzione dei motori di gioco, i videogiochi venivano in genere scritti da zero dagli sviluppatori come entità singole. L’epoca d’oro dei giochi arcade negli anni ’70 e ’80 ha aperto la strada allo sviluppo di motori di gioco interni da parte degli sviluppatori di giochi arcade.

Tuttavia, il termine “motori di gioco” non è stato utilizzato fino alla metà degli anni Novanta. Epic Games, una società di sviluppo fondata da Tim Sweeney, ha debuttato nel 1998 con Unreal Engine, che è diventato uno dei motori di gioco più popolari dell’epoca. I moderni motori di gioco per dispositivi mobili sono software complessi con un’architettura a strati. In genere presentano diversi componenti che gestiscono diversi aspetti dello sviluppo del gioco. Le caratteristiche principali di un motore di gioco includono un livello per definire le regole e le meccaniche del gioco, un motore di rendering (o renderizzatore) per progettare la grafica 3D o 2D del gioco e un motore fisico per simulare il comportamento degli oggetti fisici all’interno del gioco.

Molti motori di gioco sono dotati di un’ampia libreria di risorse come avatar di gioco, effetti sonori e modelli 3D. Gli sviluppatori possono ricorrere all’uso di queste risorse all’interno del gioco, invece di crearle da zero.

I motori di gioco per dispositivi mobili hanno diverse applicazioni. Possono essere utilizzati per creare diversi tipi di giochi, dai semplici puzzle game ai complessi giochi di ruolo e d’azione. Oltre che per i giochi, i moderni motori di gioco sono sempre più utilizzati anche per creare applicazioni aziendali e altre esperienze interattive.

Come sviluppare un gioco per dispositivi mobili?

Lo sviluppo di un gioco è un processo complesso che richiede una miscela di creatività, pianificazione strategica e abilità tecnica. Per dare vita a un’idea di gioco, gli sviluppatori devono seguire scrupolosamente una serie di passaggi e utilizzare gli strumenti di sviluppo più efficaci a loro disposizione. Alcuni dei fattori da considerare per il successo dello sviluppo di un gioco per dispositivi mobili sono:

Sviluppare un’idea o un concetto di gioco

Il primo passo nella creazione di giochi è generare idee. Questo di solito inizia con la scelta di un genere di gioco, la definizione del concetto centrale del gioco, lo sviluppo di meccanismi e l’aggiunta di una funzionalità unica che farà risaltare il tuo gioco dagli altri giochi dello stesso genere. Un ottimo esempio di gioco online interessante e d’azzardo è il gioco Plinko. In esso, i giocatori possono godersi non solo un gameplay emozionante, ma anche provare l’eccitazione della fortuna e ottenere le massime vincite!

Ricerca di mercato

Successivamente, è necessario convalidare la propria idea effettuando una ricerca sul mercato dei giochi per dispositivi mobili. Completare questa fase prima di sviluppare il gioco vi permette di valutare la probabile accoglienza del vostro gioco in base alle tendenze attuali del settore dei giochi per cellulari, alla domanda e alla concorrenza.

I giochi per cellulari devono essere costruiti tenendo conto delle preferenze dei giocatori. Le informazioni scoperte durante questa fase di sviluppo saranno incorporate nella definizione delle meccaniche di gioco, delle caratteristiche e persino della strategia di monetizzazione.

Progettazione e prototipazione

In questa fase si procede alla progettazione dell’aspetto visivo del gioco e del suo funzionamento. Dovrete delineare gli strumenti, i livelli di gioco, i personaggi e altri elementi dell’interfaccia utente. Prima di sviluppare l’intero gioco, dovrete realizzare un prototipo per testare gli elementi fondamentali del vostro gioco.

Ad esempio, se il tuo gioco riguarda il calcio, puoi includere nel prototipo le meccaniche di movimento dei giocatori, le regole del gioco, gli stadi, ecc. Prendi ispirazione da club di calcio di successo come l’Inter per sviluppare un’esperienza di gioco autentica e divertente.

Il club è anche rinomato per i suoi leggendari giocatori e allenatori, e il suo stadio Giuseppe Meazza è uno dei luoghi più iconici per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. L’Inter ha vinto il campionato italiano (Serie A) 19 volte e ha vinto anche la Coppa Italia sette volte. Ma, ovviamente, uno dei momenti più importanti nella storia del club è stata la prestazione in UEFA Champions League. L’Inter ha vinto il prestigioso torneo cinque volte, compresi i trionfi nel 1964, 1965 e 2010, e ha anche vinto la terza Champions League nel 2010, battendo due volte il Bayern in finale.

Lo sviluppo

La fase di sviluppo è quella in cui si utilizza il motore di sviluppo del gioco per creare l’infrastruttura del gioco. Invece di codificare da zero, il motore di gioco offre tutti gli strumenti di base per lo sviluppo della logica di gioco e il rendering del gioco.

È anche possibile aggiungere risorse come animazioni, effetti sonori e musica all’intero del gioco utilizzando questa tecnologia. In alcuni giochi, dovrete anche integrare librerie e strumenti di terze parti nella piattaforma di sviluppo del gioco.

Lucidatura e ottimizzazione

Una volta completata la fase di sviluppo iniziale, dovrete testare rigorosamente il vostro gioco per individuare bug, difetti e altri problemi. I test vengono eseguiti sia internamente che esternamente con diversi gruppi di utenti. Sulla base del feedback ottenuto dai test, è possibile perfezionare la grafica del gioco e ottimizzare le prestazioni per garantire ai giocatori un’esperienza senza interruzioni.

Come scegliere il miglior motore di gioco per dispositivi mobili?

Nello sviluppo moderno di giochi, il motore di gioco è la base del gioco. La scelta del motore di gioco determinerà la grafica, le prestazioni e l’esperienza utente del gioco. La scelta del motore di gioco giusto semplificherà notevolmente lo sviluppo, riducendo i tempi di sviluppo e rendendo il processo di sviluppo meno gravoso per gli sviluppatori.

Ecco alcuni dei fattori chiave da considerare per scegliere il miglior motore di sviluppo di giochi per cellulari:

Requisiti del progetto

Prima di scegliere un motore di gioco, bisogna considerare l’ambito del progetto e i requisiti unici. Ad esempio, i requisiti di un gioco 2D saranno diversi da quelli di un gioco 3D complesso.

Comprendere le basi del progetto di gioco, come il genere, i requisiti grafici, l’audio e le meccaniche di gioco in generale, è un passo fondamentale nella scelta del motore di gioco da utilizzare per lo sviluppo. Ad esempio, se si intende creare un gioco con una grafica eccellente, è necessario scegliere un motore di gioco con potenti capacità grafiche per lo sviluppo.

Compatibilità con la piattaforma

Successivamente, bisogna considerare la piattaforma per la quale si sta costruendo il progetto. Non tutti i motori di gioco sono adatti alla creazione di giochi per cellulari. Assicuratevi che il motore di gioco supporti la vostra piattaforma di destinazione, che sia iOS o Android. I migliori motori di gioco per dispositivi mobili offrono compatibilità multipiattaforma. Questo è particolarmente significativo se l’intento è quello di creare giochi per più piattaforme e versioni di sistema.

Vincoli di budget

Stabilite quanto intendete spendere per lo sviluppo e scegliete un motore di gioco che vi consenta di farlo. Sebbene alcuni motori di gioco permettano di creare gratuitamente, altri richiedono un costo di licenza.

Questa tariffa può assumere la forma di un canone diretto o di un modello di condivisione dei ricavi in cui si paga una percentuale dei profitti del gioco agli sviluppatori del motore di gioco. Esaminate i termini di licenza del motore di gioco prima di scegliere, poiché ciò avrà un impatto sul budget totale del gioco e sui profitti a lungo termine.

Competenza degli sviluppatori

Prima di prendere una decisione, occorre considerare le competenze del team di sviluppo e la facilità d’uso generale del motore di gioco. Mentre alcuni motori sono generalmente facili da utilizzare, altri sono più adatti a sviluppatori esperti. Dovreste anche considerare il linguaggio di scripting o il framework di codifica offerto dai motori di gioco e scegliere quello che meglio si allinea con le competenze del vostro team.

Facilità d’uso

Alcuni motori di gioco hanno un’interfaccia intuitiva che li rende facili da usare anche per gli sviluppatori principianti. La facilità d’uso può essere intesa anche in termini di flessibilità e di opzioni di personalizzazione offerte dalla piattaforma. È inoltre importante che il motore di gioco disponga di una solida comunità di sviluppatori e di una documentazione completa per guidare gli utenti.

I migliori motori di gioco per cellulari per gli sviluppatori di videogiochi

Unity

Unity è un motore di gioco multipiattaforma preferito sia dai principianti che dagli sviluppatori avanzati per la sua facilità d’uso e versatilità. Tra i giochi mobili di maggior successo realizzati con questo motore di gioco vi sono Pokémon Go, Monument Valley e Call of Duty: Mobile.

Dispone di un ampio asset store, di un sistema di scripting visivo e del supporto multiplayer. Unity ha un piano gratuito con limitazioni e opzioni a pagamento a partire da 39 dollari al mese.

Vantaggi

Motore di gioco intuitivo,

Vasta comunità di sviluppatori di giochi e risorse di apprendimento,

Flessibile per diversi tipi di gioco,

Ottime opzioni di monetizzazione.

Contro

Può richiedere molte risorse per giochi complessi.

Unreal Engine

Unreal Engine è una delle migliori piattaforme di sviluppo per la creazione di giochi con grafica di alto livello e funzionalità avanzate. Tra i titoli più famosi realizzati con questa piattaforma ci sono Fortnite, Genshin Impact e The Elder Scrolls: Blades. Il sistema complessivo di gioco offre una grafica straordinaria e risorse robuste con strumenti avanzati di fisica e animazione. Unreal Engine ha una versione gratuita, ma richiede una royalty del 5% per i giochi con ricavi lordi superiori a 1 milione di dollari.

Vantaggi

Ottime immagini per lo sviluppo di giochi 3D e 2D,

Gli sviluppatori che non hanno conoscenze di codifica possono usare Unreal Engine per creare giochi di alta qualità,

Sviluppo di giochi multipiattaforma.

Contro

Richiede molte risorse.

Godot

Godot è uno dei motori di gioco più versatili. Può essere utilizzato sia per giochi 2D che 3D e supporta diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, C# e C++. Godot è particolarmente famoso per le sue impressionanti funzioni di modifica dell’interfaccia utente.

Giochi visivamente straordinari come Kingdoms of the Dump, Haiku e Celeste sono stati realizzati con il motore basato su nodi di questa piattaforma. Godot è un motore di gioco open-source ed è gratuito per gli sviluppatori.

Vantaggi

Comunità attiva,

Motore di gioco versatile,

Capacità di progettazione visiva.

Contro

Più adatto ai giochi 2D.

Buildbox

Buildbox è un motore facile da usare che supporta lo sviluppo rapido di giochi. Si tratta principalmente di una piattaforma di sviluppo visuale, il che significa che chi non è un codificatore può comunque creare giochi dall’aspetto professionale utilizzando la funzionalità drag-and-drop della piattaforma. Buildbox è anche gratuito, con funzioni integrate per monetizzare facilmente i giochi. Esempi di giochi realizzati con questa piattaforma sono Colour Switch, Ball Jump e Fruit Ninja.

Vantaggi

Interfaccia drag-and-drop facile da usare,

Supporta la prototipazione rapida,

Include modelli e risorse di gioco intelligenti.

Contro

Buildbox è più adatto a giochi 2D semplici.

Solar 2D

Precedentemente noto come Corona SDK, Solar 2D è un motore di gioco leggero con funzionalità di scripting Lua. Giochi come FarmVille 2, DragonVale e Flappy Bird sono stati realizzati con Solar 2D. Oltre alla semplicità dell’utilizzo di Solar 2D per lo sviluppo, è anche dotato di un ambiente integrato per testare ed eseguire facilmente i progetti online prima di distribuirli. Solar è un progetto open-source ed è gratuito per tutti gli utenti.

Vantaggi

Leggero, ideale per giochi semplici,

Ambiente di test dal vivo,

Comunità attiva e solida documentazione.

Contro

Più adatto allo sviluppo di giochi 2D.

GameMaker Studio 2

Questo motore di gioco di YoYo Games è stato utilizzato per sviluppare titoli famosi come Samurai Gunn 2 e Notebook Artillery. È dotato di un’interfaccia di sviluppo visuale drag-and-drop e di un linguaggio di programmazione unico, noto come GML, che può essere utilizzato sia da utenti esperti che da principianti.

Gli utenti possono anche trovare risorse di gioco ed estensioni sul mercato di GameMaker. GameMaker è gratuito per lo sviluppo, ma per esportare i giochi su più piattaforme è necessario passare a un pacchetto a pagamento.

Vantaggi

Adatto a sviluppatori di ogni livello,

Funzionalità drag-and-drop facile da usare,

Piattaforma di sviluppo flessibile.

Contro

Gli sviluppatori potrebbero non avere familiarità con la codifica GML.

SpriteKit

SpriteKit è il framework grafico di Apple per lo sviluppo di giochi, che lo rende una delle migliori piattaforme di sviluppo per la creazione di giochi per dispositivi iOS. Giochi 2D come Squashy Bug, Trestle e Accelebot sono stati realizzati con questo motore di gioco.

I progettisti possono facilmente illustrare il testo, le immagini, le animazioni e le forme del gioco utilizzando il game designer 2D della piattaforma, che la rende perfetta per le applicazioni ad alta intensità grafica. SpriteKit è gratuito per tutti gli utenti.

Vantaggi

Grafica ricca per lo sviluppo di giochi,

Creazione e personalizzazione delle animazioni di gioco con facilità,

Fisica di gioco realistica.

Contro

Non supporta lo sviluppo di giochi multipiattaforma.

Cocos2d-x

Con oltre 1,4 milioni di sviluppatori registrati e più di 25.000 giochi costruiti su sar, Cocos è probabilmente uno dei motori di gioco più popolari sul mercato. Il linguaggio di scripting di questa piattaforma è il Lua, ma supporta anche Javascript e C++. Alcuni dei titoli di gioco più importanti realizzati con Cocos 2D-X comprendono Magic Rush e Dragon Ball Z.

Vantaggi

Rendering grafico di alta qualità,

Documentazione dettagliata e comunità attiva,

Adatto sia agli sviluppatori principianti che a quelli più esperti,

Motore di gioco open-source.

Contro

Curva di apprendimento ripida.

AppGameKit

AppGameKit è un altro motore di sviluppo di giochi visuali che supporta diverse piattaforme mobili. La modalità di scripting visuale del gioco consente di costruire una solida logica di gioco e di offrire ai giocatori esperienze di gioco mobili coinvolgenti senza dover ricorrere a una codifica complessa.

Gli sviluppatori più esperti possono anche utilizzare lo scripting avanzato C++ opzionale per un maggiore controllo e flessibilità. Alcuni dei giochi realizzati con questo motore di gioco esente da royalty sono Repton 2 e Skrobol.

Vantaggi

Facile da imparare e da usare,

Motore di gioco conveniente (acquisto unico),

Piattaforma all-in-one, dall’ideazione allo sviluppo.

Contro

La fedeltà visiva di AppGameKit potrebbe non essere all’altezza dei motori più avanzati.

Fusion 2.5

Il motore di gioco Fusion 2.5 supporta lo sviluppo di giochi senza codifica, utilizzando un sistema di editor di eventi. Questo sistema consente di sviluppare rapidamente giochi per cellulari semplicemente impostando condizioni e azioni su un’interfaccia visiva.

Gli sviluppatori di giochi mobili avanzati possono anche programmare una logica di gioco complessa utilizzando lo scripting Lua. Fusion 2.5 supporta lo sviluppo multipiattaforma ed è stato utilizzato per giochi come Distraint, Quadle e Bit Odyssey.

Vantaggi

Piattaforma facile da usare per i principianti,

Supporta lo sviluppo di giochi 3D e 2D.

Contro

Controlli e personalizzazione limitati.

Come integrare i motori con le piattaforme?

Sebbene i motori di gioco offrano un robusto set di strumenti per lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili necessari per progettare e costruire giochi completamente funzionali, dovrete comunque integrare la piattaforma con varie piattaforme e strumenti esterni come parte del processo di creazione del gioco. Ad esempio, dovrete integrare ed esportare il vostro gioco sulle piattaforme iOS e Android, a seconda del tipo di gioco che state costruendo.

Alcuni dei migliori motori di gioco sul mercato dispongono già di solide funzionalità per le integrazioni multipiattaforma. Ciò include plugin e API, che possono aiutare a ottimizzare il gioco per i diversi dispositivi e sistemi operativi per cui si sta costruendo. Alcuni motori di gioco offrono anche pacchetti appositi per le piattaforme, che consentono di adattare il gioco a sistemi operativi specifici.

Oltre all’integrazione della piattaforma, potrebbe essere necessario integrare il gioco in altri servizi necessari, come le reti di monetizzazione e i servizi di analisi per monitorare il comportamento degli utenti. Alcuni motori hanno sistemi di monetizzazione integrati, il che significa che non dovrete preoccuparvi del processo di incorporazione di annunci, marketplace e altre funzionalità nella vostra applicazione.

Monetizzazione dei giochi

Il modo più semplice per monetizzare la vostra applicazione è far pagare i giocatori al momento del download. Tuttavia, questo è difficilmente praticabile, ed è per questo che la maggior parte dei giochi presenti sugli app store sono in genere gratuiti. Come si fa a guadagnare con la propria app quando i giocatori possono scaricarla gratuitamente? Ecco alcune delle strategie di monetizzazione più comuni che potete esplorare:

Modello freemium – i giocatori giocano gratuitamente e hanno accesso alle funzioni principali del gioco senza alcun costo. Tuttavia, alcune delle funzioni extra del gioco (o i livelli più elevati) sono bloccate dietro un muro a pagamento. Per estendere o sbloccare queste funzionalità, è necessario sottoscrivere un piano premium.

Pubblicità in-app – questo modello di monetizzazione consente ai giocatori di accedere a tutte le funzionalità dell’applicazione, ma visualizzando gli annunci. In questo modo, le entrate vengono generate dagli inserzionisti e non direttamente dai giocatori. Alcune app combinano il modello pubblicitario con il modello freemium. Con questa opzione, i giocatori possono giocare un piccolo gettone per rimuovere completamente gli annunci.

Abbonamento – è simile al modello freemium. Con questa opzione di monetizzazione, le funzioni principali dell’app sono disponibili gratuitamente, ma i giocatori devono pagare un abbonamento settimanale, mensile o annuale per accedere alle funzioni extra.

Acquisti in-app – Nelle app che guadagnano attraverso gli acquisti in-app, i giocatori devono pagare per sbloccare il livello di gioco e acquistare armi, temi, avatar, skin e altre risorse di gioco. Questo può potenzialmente rendere il gioco più interessante e fornire una fonte di guadagno per lo sviluppatore del gioco.

Sviluppo di giochi per cellulari con esperti

Un software per lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili fornisce una serie di blocchi di costruzione per semplificare il processo di sviluppo. Tra questi, i costruttori visivi e lo scripting personalizzato per la codifica della logica e il rendering della grafica di gioco. I motori di gioco offrono anche risorse di gioco come sprite, effetti sonori e modelli 3D, in modo che gli sviluppatori non debbano crearli da zero per ogni gioco che realizzano.

Sia che stiate creando semplici giochi iper-casuali o complessi giochi di ruolo con grafica avanzata, troverete un motore di gioco con le caratteristiche uniche di cui avete bisogno. Considerate le vostre opzioni e assicuratevi di scegliere un motore di gioco che soddisfi le esigenze uniche del vostro progetto in base alla scala, alle funzionalità desiderate e alle competenze dei vostri sviluppatori.

Domande frequenti sui motori di gioco per dispositivi mobili

Cos’è lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili?

Lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili si riferisce al processo di creazione di giochi specifici per dispositivi mobili come smartphone e tablet. Ciò comporta diversi passaggi dalla definizione della logica del gioco, alla progettazione/prototipazione, alla codifica e all’ottimizzazione del gioco.

Quale motore utilizza la maggior parte dei giochi per dispositivi mobili?

Non esiste un unico motore dominante. Questo perché diversi motori di gioco hanno capacità uniche a seconda delle tue esigenze di sviluppo. Ad esempio, mentre piattaforme come Buildbox sono adatte ai principianti, gli sviluppatori di giochi mobili avanzati che desiderano creare giochi con grafica di alta qualità preferiscono Unreal Engine. Altre opzioni comunemente usate includono Godo, Unity e Solar 2D.

Qual è il miglior motore di gioco per lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili?

La scelta dei migliori motori di gioco dipende dalle tue esigenze e dai tuoi obiettivi. Nella scelta della piattaforma più adatta a te, dovrai considerare il tipo e la complessità del gioco, le competenze dello sviluppatore e anche il tuo budget.