FOTO – Zhang celebra sui social i suoi traguardi con l’Inter

Steven Zhang non è più presidente dell’Inter e ha salutato il mondo interista con un messaggio sul proprio profilo Instagram. Ma non si è fermato qui. Sempre sui social, infatti, ha voluto celebrare i traguardi raggiunti in questi anni.

Nella descrizione del proprio profilo, infatti, Zhang ha inserito la scritta “Been There Done That” con diverse emoji, che rivendicano la seconda stella vinta quest’anno e 7 trofei conquistati da presidente dell’Inter.

Questa la foto: