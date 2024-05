Oaktree torna in Italia: due incontri per l’Inter del futuro

Oaktree si è insediato alla guida dell’Inter solo da pochi giorni, ma non c’è tempo da perdere. Dopo una prima incursione in Italia, i vertici del fondo californiano torneranno a Milano in settimana per definire le strategie per la prossima stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono due gli appuntamenti cruciali in agenda: quello con Antonello e Marotta, i due amministratori delegati nerazzurri, nel quale verranno fissati gli obiettivi finanziari per la prossima stagione.

L’altro incontro importante sarà quello con l’area tecnica, e in particolare con Ausilio e Inzaghi. Sarà qui che verranno definite le strategie sportive e le linee guida per il mercato. L’obiettivo di Oaktree è quello di conservare l’alta competitività di queste ultime stagioni, che ha permesso anche una valorizzazione importante del club.