La frase di Zazzaroni su Marotta INFIAMMA Biasin: “È gravissimo”

Ospite consueto di Pressing, Ivan Zazzaroni si è espresso su quanto accaduto in Inter-Hellas Verona, con riferimento all’episodio del contattto Bastoni-Duda. Tuttavia, il direttore del Corriere dello Sport, si è spinto oltre, tirando anche in mezzo Beppe Marotta e la sua capacità come dirigente.

Parole forti, che hanno fatto drizzare sulla sedia il giornalista Fabrizio Biasin, che ha definito “gravissimo”, quanto pronunciato da Zazzaroni, che ha poi voluto precisare meglio cosa intendesse in merito.

Questo lo scambio tra i due:

Zazzaroni: “Non credo che il palazzo stia aiutando l’Inter, credo che l’Inter abbia un dirigente che dà 10 a 0 a tutti gli altri. Non è una frase grave, sottointende che è uno capace a gestire determinate situazioni? Questo è un dato di fatto. Non è una novità che Marotta sia più abile di altri in determinate comunicazioni, rapporti e relazioni. Questo è un dato di fatto assoluto”.

Biasin: “Secondo me la tua frase è molto grave e ti dico il perché: sottintende che la classifica dell’Inter è così anche perché c’è un bravo dirigente che fa delle cose”.

Zazzaroni: “Non sottintendo nulla. È più abile e più bravo di altri. Sa comunicare, sa gestire le situazioni complicate. Con le presidenze ‘voltanti’ di questo momento è uno di grande capacità ma non dico che l’Inter non meriti il primo posto, non ci sono dubbi, è la squadra più forte e lo continuo a dire. Non c’è nessuna ombra Ma l’episodio di Bastoni e Duda per me è allucinante. Se poi vogliamo discutere i rapporti del Var, dobbiamo discutere i rapporti generali all’interno della classe arbitrale. E non sto dicendo che l’Inter ha potere, anzi, sul piano economico l’Inter ha anche meno potere di altri”.